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    Словенка Клинец победила на ЧМ в Оберстдорфе, Аввакумова 12-я

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    Словенка Эма Клинец стала чемпионкой мира в прыжках с трамплина HS-106.

    Ирина Аввакумова
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    Ирина Аввакумова

    На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе она показала результат 279,6.

    В тройку призерок вошли Марен Луннбю из Норвегии и японка Сара Таканаси.

    Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, занявшая 12-е место.

    Лыжные виды спорта. ЧМ-2021
    Прыжки с трамплина. Женщины. HS-106

    1. Эма Клинец (Словения) — 279,6 (105,0 + 100,5)
    2. Марен Луннбю (Норвегия) — 276,5 (102,5 + 99,5)
    3. Сара Таканаси (Япония) — 276,3 (104,0 + 100,0)...
    12. Ирина Аввакумова (Россия) — 238,9 (92,5 + 95,5)...
    23. Ирма Махиня (Россия) — 200,2 (84,5 + 90,0)
    24. Софья Тихонова (Россия) — 197,9 (82,5 + 88,0)...
    28. Кристина Прокопьева (Россия) — 185,0 (84,0 + 84,5)

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