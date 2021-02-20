Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону

Женская сборнаявыиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Марте Ройселанн избежали штрафных кругов и использовали 11 дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Германии, а третье — команда Украины.

Сборная России финишировала 11-й, проиграв лидеру более двух минут. Татьяна Акимова, выступавшая на втором этапе, пробежала штрафной круг.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира. Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Ингрид Таннревольд, Тириль Экхофф, Ида Лин, Марте Ройселанн) — 1:10.39,0 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройсс) — отставание 8,8 (0 + 5)

3. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) — 9,2 (0 + 7)

4. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) — 28,8 (0 + 8)

5. Швеция (Юханна Скоттхайм, Лина Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 47,9 (0 + 9)

6. Польша (Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Зук, Анна Мака) — 52,1 (0 + 6)

11. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.10,9 (1 + 7)