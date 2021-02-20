ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевЧемпионский теннис. Медведев не оставил шансов Циципасу
  • 13:14
    • Осака обыграла Брэди и стала чемпионкой Australian Open
  • 12:38
    • Главный тренер сборной России по биатлону пропустит окончание ЧМ по состоянию здоровья
  • 17:05
    • Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону
    Все новости спорта

    Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

    Норвежские биатлонистки
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Норвежские биатлонистки

    Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Марте Ройселанн избежали штрафных кругов и использовали 11 дополнительных патронов.

    Второе место заняла сборная Германии, а третье — команда Украины.

    Сборная России финишировала 11-й, проиграв лидеру более двух минут. Татьяна Акимова, выступавшая на втором этапе, пробежала штрафной круг.

    Поклюка (Словения)
    Чемпионат мира. Женщины
    Эстафета 4 х 6 км

    1. Норвегия (Ингрид Таннревольд, Тириль Экхофф, Ида Лин, Марте Ройселанн) — 1:10.39,0 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)
    2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройсс) — отставание 8,8 (0 + 5)
    3. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) — 9,2 (0 + 7)
    4. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) — 28,8 (0 + 8)
    5. Швеция (Юханна Скоттхайм, Лина Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 47,9 (0 + 9)
    6. Польша (Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Зук, Анна Мака) — 52,1 (0 + 6)
    11. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.10,9 (1 + 7)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» выбьет «Спартак» из Кубка России?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Кадровые проблемы питерцев не помешают уверенно обыграть «оружейников»?
  • «Зенит» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Выиграет ли «Дортмунд» рурское дерби?
  • «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному