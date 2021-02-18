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    Латыпов посетовал на потерю времени из-за сломанной палки

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    Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги выступления в сингл-миксте на чемпионате мира в Поклюке.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Латыпов и Евгения Павлова показали 11-й результат.

    «Это не то, что хотели показать. Самочувствие было хорошее. На одном круге была поломка палки. Потерял на этом очень много времени. Это и сказалось.

    Сначала не планировалось, что буду участвовать в этой гонке. Потом сделали так, чтобы было лучше. Я бегал эту гонку. Знаю, как ее бежать. Пока не складывается еще.

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    • Это динамичная гонка. Нужно хорошо стрелять и желательно не брать запасные патроны. На таком маленьком круге каждая секунда дорога. Очень сложно отыграть отставание», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

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