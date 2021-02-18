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    Франция выиграла синглмикст на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Сборная Франции завоевала золото в синглмиксте на чемпионате мира по биатлону в словенском Поклюке.

    Жюли Симон
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    Жюли Симон

    В составе французской команды команды выступали Жюли Симон и Антонен Гигонна.

    Вторыми стали норвежцы Йоханнес Бё и Тирил Экхофф. Тройку призеров замкнула сборная Швеции в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Эберг.

    Сборная России, которую представляли Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, показала 11-й результат с 12 дополнительными патронами.

    Отметим, что Павлова ушла с последнего рубежа на 10-й строчке, однако на дистанции уступила эстонке Йоханне Талихярм.

    Россияне на чемпионате мира не взяли еще ни одной медали. Биатлонистам осталось провести мужскую и женскую эстафеты (обе гонки пройдут 20 февраля) и мужской и женский масс-старт (21 февраля).


    Биалон.Чемпионат мира
    Синглмикст

    1. Франция (Антонен Гигонна, Жюли Симон) — 36.42,4 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
    2. Норвегия (Йоханнес Бе, Тирил Экхофф) — отставание 2,8 (0 + 9)
    3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг) — 22,6 (0 + 8)
    4. Украина (Артем Прима, Дарья Блашко) — 35,9 (0 + 2)
    5. Италия (Лукас Хофер, Доротея Вирер) — 55,2 (1 + 6)
    6. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — 1.03,5 (1 + 7)...
    11. Россия (Эдуард Латыпов, Евгения Павлова) — 2.11,7 (0 + 12)

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