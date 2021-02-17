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    Резцова: Халили немного хромает в ходе, но нужно натаскать его и все будет

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    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

    Карим Халили
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    Карим Халили

    17 февраля Карим Халили занял 6 место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов.

    Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев, 29 место занял Александр Логинов.

    «Хочу похвалить Карима Халили, он хорошо сегодня пробежал. Он, конечно, немного хромает в ходе, но нужно натаскать его и все будет.

    Необходимо давать дорогу нашей молодежи. Я лишь хочу пожелать ему, чтобы он продолжал так хорошо стрелять. Карим молодой парень, он молодец.

    Необходимо обкатывать его, пробовать что-то новое. Не все время же нам рассчитывать на одних и тех же. Надо больше использовать таких, как Карим, и тогда может результат появится.

    При всем уважении к Евгению Гараничеву, но я бы поставила в эстафету Халили. Наши старейшины используют состав, который не дает результата.

    Я никого не осуждаю, это исключительно мое мнение, но давайте пробовать новых, молодых», — сообщила Резцова «Спорт-Экспрессу».

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