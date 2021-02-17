Резцова: Халили немного хромает в ходе, но нужно натаскать его и все будет

17 февраля Карим Халили занял 6 место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов.
Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев, 29 место занял Александр Логинов.
«Хочу похвалить Карима Халили, он хорошо сегодня пробежал. Он, конечно, немного хромает в ходе, но нужно натаскать его и все будет.
Необходимо давать дорогу нашей молодежи. Я лишь хочу пожелать ему, чтобы он продолжал так хорошо стрелять. Карим молодой парень, он молодец.
Необходимо обкатывать его, пробовать что-то новое. Не все время же нам рассчитывать на одних и тех же. Надо больше использовать таких, как Карим, и тогда может результат появится.
При всем уважении к Евгению Гараничеву, но я бы поставила в эстафету Халили. Наши старейшины используют состав, который не дает результата.
Я никого не осуждаю, это исключительно мое мнение, но давайте пробовать новых, молодых», — сообщила Резцова «Спорт-Экспрессу».