Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, Халили — 6-й

23-летний норвежский биатлонист чисто прошел все четыре рубежа.
Серебро у немца Арнда Пайффера, также не допустившего промахов, замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Дале, завершивший гонку с одним промахом.
Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший шестое место и уступивший Легрейду 1.45.3 с безошибочной стрельбой.
Евгений Гараничев финишировал 16-м, Александр Логинов — 31-м, Матвей Елисеев — 61-м.
Биатлон. Чемпионат мира
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 49.27,6 (0 шт. минут)
2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 16,9 (0)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 40,9 (1)
4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 1.12,9 (2)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.13,5 (2)
6. Карим Халили (Россия) — 1.45,3 (0)
16. Евгений Гараничев (Россия) — 3.30,9 (2)
31. Александр Логинов (Россия) — 4.35,0 (3)
61. Матвей Елисеев (Россия) — 6.02,0 (3)