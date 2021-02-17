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    Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, Халили — 6-й

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    Норвежец Стурла Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в словенском Поклюке.

    Стурла Легрейд
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    Стурла Легрейд

    23-летний норвежский биатлонист чисто прошел все четыре рубежа.

    Серебро у немца Арнда Пайффера, также не допустившего промахов, замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Дале, завершивший гонку с одним промахом.

    Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший шестое место и уступивший Легрейду 1.45.3 с безошибочной стрельбой.

    Евгений Гараничев финишировал 16-м, Александр Логинов — 31-м, Матвей Елисеев — 61-м.

    Биатлон. Чемпионат мира
    Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

    1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 49.27,6 (0 шт. минут)
    2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 16,9 (0)
    3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 40,9 (1)
    4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 1.12,9 (2)
    5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.13,5 (2)
    6. Карим Халили (Россия) — 1.45,3 (0)
    16. Евгений Гараничев (Россия) — 3.30,9 (2)
    31. Александр Логинов (Россия) — 4.35,0 (3)
    61. Матвей Елисеев (Россия) — 6.02,0 (3)

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