Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, Халили — 6-й

Норвежецстал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в словенском Поклюке.

23-летний норвежский биатлонист чисто прошел все четыре рубежа.

Серебро у немца Арнда Пайффера, также не допустившего промахов, замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Дале, завершивший гонку с одним промахом.

Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший шестое место и уступивший Легрейду 1.45.3 с безошибочной стрельбой.

Евгений Гараничев финишировал 16-м, Александр Логинов — 31-м, Матвей Елисеев — 61-м.

Биатлон. Чемпионат мира

Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 49.27,6 (0 шт. минут)

2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 16,9 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 40,9 (1)

4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 1.12,9 (2)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.13,5 (2)

6. Карим Халили (Россия) — 1.45,3 (0)

16. Евгений Гараничев (Россия) — 3.30,9 (2)

31. Александр Логинов (Россия) — 4.35,0 (3)

61. Матвей Елисеев (Россия) — 6.02,0 (3)