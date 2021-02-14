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    Тренер сборной России взял на себя ответственность за неудачи биатлонисток

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    Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов взял на себя вину за слабые результаты спортсменок на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

    Ирина Казакевич
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    Ирина Казакевич

    14 февраля лучшей из россиянок в гонке преследования стала Ирина Казакевич на 23-й позиции.

    «В спринте надеялся на Светку (Миронову — Прим. ред). Мы все на нее надеялись...

    Ира Казакевич — молодец. В преследовании, конечно, переволновалась. Когда шла последний круг, я уже понимал, что на стойке будет минимум два круга, если повезет...

    Почему такое волнение? Это же целый чемпионат мира. Вот я никогда не бегал на чемпионате мира, и вы не бегали.

    Они тут одни, без семьи, без друзей, без зрителей даже... Ребенок не спит, хочет показать себя в лучшем виде.

    У меня по ней ни одного сомнения не было. Но что она пробежит лучше всех?.. Конечно, я верил и верю до сих пор в Светку.

    Наверное, тут совокупность всего — и психология, и самочувствие... Потому что ногами она выглядит прилично, на уровне 10-12 секунд от лидеров. Это сильно.

    Почему ее все-таки трясет на стрельбе стоя? Я думаю, это больше психология, чем высота. Не надо теперь уже ничего менять, как есть — так есть.

    Будем разговаривать, общаться. Они же готовы, на тренировках нормально стреляют и бегут. Конечно, тут есть моя большая вина. Я этого не отрицаю.

    Что бы сделал иначе, если бы была такая возможность? Пока не готов ответить. Это внутри меня, мне надо сначала в себе разобраться. Подумаю, приму какие-то решения...

    Кто побежит индивидуальную гонку? Мне не хотелось бы ничего менять, по сравнению с первоначальным планом.

    Света Миронова в заявке. Но побежит ли — будем сегодня разговаривать», — сказал Шашилов «Спорт-Экспрессу».

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