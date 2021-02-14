Казакевич: Лидер сборной России — Миронова, а я просто новичок

Биатлонистка, показавшая лучший результат среди россиянок в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке, призналась, что не считает себя лидером национальной команды.

«Меня нельзя назвать лидером сборной. Лидер на данный момент — Светлана Миронова, хоть у нее и не сложились первые две гонки. Я — просто новичок.

Очень рада, что мне дали возможность выступить на чемпионате мира. Еще пару лет назад я могла только мечтать об этом.

Спасибо в первую очередь тренерам, которые дали мне эту возможность и возможность стартовать в спринтерской гонке.

Для меня это очень важно в плане движения вперед. Есть от чего отталкиваться. Хочу насладиться тем, что я нахожусь здесь среди лидеров мирового биатлона.

Михаил Шашилов сказал, что я очень нервничала на стойке в пасьюте? На последней стойке — да. На самом деле была спокойна, но последние два выстрела, конечно, не доработала.

Очень обидно за себя, что не справилась с последним кружком», — сказала 23-летняя биатлонистка в интервью «Матч ТВ».