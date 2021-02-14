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    Казакевич: Лидер сборной России — Миронова, а я просто новичок

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    Биатлонистка Ирина Казакевич, показавшая лучший результат среди россиянок в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке, призналась, что не считает себя лидером национальной команды.

    Ирина Казакевич
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    Ирина Казакевич

    «Меня нельзя назвать лидером сборной. Лидер на данный момент — Светлана Миронова, хоть у нее и не сложились первые две гонки. Я — просто новичок.

    Очень рада, что мне дали возможность выступить на чемпионате мира. Еще пару лет назад я могла только мечтать об этом.

    Спасибо в первую очередь тренерам, которые дали мне эту возможность и возможность стартовать в спринтерской гонке.

    Для меня это очень важно в плане движения вперед. Есть от чего отталкиваться. Хочу насладиться тем, что я нахожусь здесь среди лидеров мирового биатлона.

    Михаил Шашилов сказал, что я очень нервничала на стойке в пасьюте? На последней стойке — да. На самом деле была спокойна, но последние два выстрела, конечно, не доработала.

    Очень обидно за себя, что не справилась с последним кружком», — сказала 23-летняя биатлонистка в интервью «Матч ТВ».

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