ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
  • 21:18
    • Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту
  • 21:02
    • Третьяков завоевал серебро чемпионата мира
  • 18:50
    • Малком пропустит матч с «Ростовом» из-за травмы колена
  • 16:51
    • Джоковичу понадобилось пять сетов для победы над Фритцем
  • 16:16
    • Гвардиола — тренер месяца в АПЛ, Гюндоган — лучший игрок
    Все новости спорта

    Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту

    Прочие Коньки
    Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.

    Ангелина Голикова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ангелина Голикова

    Голикова показала результат 37,141 секунды.

    Второе место заняла нидерландка Фемке Кок (+0,14 секунды), замкнула тройку сильнейших россиянка Ольга Фаткулина (+0,31).

    Другая представительница России Дарья Качанова (+0,75) стала шестой.

    У мужчин на дистанции 500 метров победу одержал канадец Лоран Дюбрей — 34,398 секунды.

    Россиянин Павел Кулижников завоевал серебро (+0,14), а канадец Дай Дай Нтаб - бронзу (+0,23).

    Победу в командной гонке на ЧМ одержала сборная Нидерландов — 3 минуты 41,429 секунды. Второе место заняла команда Канады (+0,28 секунды). Россияне Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Данила Семериков показали третий результат (+1,23).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Лейпциг» побеждать?
  • «РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Левантийцы способны на сюрприз в Виго?
  • «Сельта» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Ведьмы» продлят свою серию без побед?
  • «Болонья» — «Беневенто». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  13.77
  • Суперэкспресс на 13-14 февраля
  • Послезавтра в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ванкувер — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному