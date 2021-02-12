Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту

Российская конькобежказавоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.

Голикова показала результат 37,141 секунды.

Второе место заняла нидерландка Фемке Кок (+0,14 секунды), замкнула тройку сильнейших россиянка Ольга Фаткулина (+0,31).

Другая представительница России Дарья Качанова (+0,75) стала шестой.

У мужчин на дистанции 500 метров победу одержал канадец Лоран Дюбрей — 34,398 секунды.

Россиянин Павел Кулижников завоевал серебро (+0,14), а канадец Дай Дай Нтаб - бронзу (+0,23).

Победу в командной гонке на ЧМ одержала сборная Нидерландов — 3 минуты 41,429 секунды. Второе место заняла команда Канады (+0,28 секунды). Россияне Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Данила Семериков показали третий результат (+1,23).