Драчев: На каждом этапе эстафеты наши лидеры не справились

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР)прокомментировал выступление сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2021.

Напомним, что Светлана Миронова зашла на два штрафных круга, а российская команда в итоге заняла 9-е место. Победу в гонке одержали норвежцы.

«На каждом этапе наши лидеры, а сегодня бежали лидеры, не справились. Ульяна Кайшева неплохо отстрелялась, но она не отыграла отставание на трассе. Ни у одного нашего спортсмена не получилось отработать так, как необходимо.

Это наши лидеры, сложно говорить, ошиблись ли при выборе состава. Других-то нет. Нашей команде надо провести работу над ошибками. Видно, что и функционально состав не готов, и стрельба не получилась.

Понятно, что если бы не два штрафных круга Мироновой, совсем другой расклад мог быть для нас. Но в биатлоне нет сослагательного наклонения.

Надо отталкиваться от того, что есть в гонке. А проигрыш в более чем две минуты — это очень много, конечно», — сказал Драчев «Р-Спорту».