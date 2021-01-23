ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
  • 15:08
    • Йохауг победила в скиатлоне на этапе КМ в Лахти
  • 12:49
    • Влашич рассказал, уйдет ли он из ЦСКА этой зимой
  • 12:28
    • Селихов объявил о готовности покинуть «Спартак»
  • 12:17
    • Защитник «Наполи» может перейти в «Спартак»
  • 09:37
    • «Клипперс» одолели «Оклахому», «Филадельфия» победила «Селтикс»
    Все новости спорта

    Россия заняла восьмое место в сингл-миксте на Кубке IBU

    Прочие Биатлон
    Норвежские биатлонисты Эндре Стремсхайм и Каролин Эрдал стали победителями сингл-микста на этапе Кубка IBU в Арбере.

    Биатлон
    Биатлон

    Они избежали штрафных кругов и преодолели дистанцию за 41 минуту 27 секунд.

    Второе место заняли спортсмены из Италии. Замкнули тройку сильнейших представители сборной Германии.

    Российская команда, которую представляли Евгений Идинов и Ольга Мощенкова, финишировала восьмой.

    Биатлон. Кубок IBU
    Арбер, Германия. Сингл-микст

    1. Норвегия (Эндре Стремсхайм — Каролине Эрдал) — 41.27,7 (0+10)
    2. Италия (Даниэле Каппелари — Ребекка Пасслер) — 45,0 (1+9)
    3. Германия (Лукас Фрацшер — Стефани Шерер) — 59,7 (2+8)…
    8. Россия (Евгений Идинов — Ольга Мощенкова) — 2.33,3 (2+16)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» выиграть у «Аталанты»?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Побег из плена
  • Порье — Макгрегор. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Сможет ли «Арсенал» пройти «Саутгемптон» в Кубке Англии?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.51
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Порье — Макгрегор
  • Прочие
  • Завтра в 08:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челтнэм Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон