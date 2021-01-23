Россия заняла восьмое место в сингл-миксте на Кубке IBU

Они избежали штрафных кругов и преодолели дистанцию за 41 минуту 27 секунд.
Второе место заняли спортсмены из Италии. Замкнули тройку сильнейших представители сборной Германии.
Российская команда, которую представляли Евгений Идинов и Ольга Мощенкова, финишировала восьмой.
Биатлон. Кубок IBU
Арбер, Германия. Сингл-микст
1. Норвегия (Эндре Стремсхайм — Каролине Эрдал) — 41.27,7 (0+10)
2. Италия (Даниэле Каппелари — Ребекка Пасслер) — 45,0 (1+9)
3. Германия (Лукас Фрацшер — Стефани Шерер) — 59,7 (2+8)…
8. Россия (Евгений Идинов — Ольга Мощенкова) — 2.33,3 (2+16)