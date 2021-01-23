Лыжный акробат Буров одержал четвёртую победу подряд на этапах КМ

Это четвёртая подряд победа Бурова в сезоне-2020/2021.
Павел Кротов также вышел в суперфинал, но в итоге занял только шестое место.
Фристайл. Этап Кубка мира. Лыжная акробатика. Москва
Мужчины
1. Максим Буров (Россия) — 126,24.
2. Кристофер Лиллис (США) — 116,74.
3. Ной Рот (Швейцария) — 103,54…
6. Павел Кротов (Россия) — 81,86…
8. Илья Буров (Россия) — 105,30…
12. Станислав Никитин (Россия) — 114,16.
В соревнованиях женщин первенствовала американка Винтер Винецки. Единственная россиянка в суперфинале Любовь Никитина стала четвёртой.
Женщины
1. Винтер Винецки (США) — 94,11.
2. Лаура Пил (Австралия) — 92,72.
3. Марион Тено (Канада) — 90,59.
4. Любовь Никитина (Россия) — 88,12…
8. Анастасия Прыткова (Россия) — 79,69…
14. Есения Пантюхова (Россия) — 74,10.