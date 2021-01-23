Лыжный акробат Буров одержал четвёртую победу подряд на этапах КМ

Россиянинодержал победу на московском этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика».

Это четвёртая подряд победа Бурова в сезоне-2020/2021.

Павел Кротов также вышел в суперфинал, но в итоге занял только шестое место.

Фристайл. Этап Кубка мира. Лыжная акробатика. Москва

Мужчины

1. Максим Буров (Россия) — 126,24.

2. Кристофер Лиллис (США) — 116,74.

3. Ной Рот (Швейцария) — 103,54…

6. Павел Кротов (Россия) — 81,86…

8. Илья Буров (Россия) — 105,30…

12. Станислав Никитин (Россия) — 114,16.

В соревнованиях женщин первенствовала американка Винтер Винецки. Единственная россиянка в суперфинале Любовь Никитина стала четвёртой.

Женщины

1. Винтер Винецки (США) — 94,11.

2. Лаура Пил (Австралия) — 92,72.

3. Марион Тено (Канада) — 90,59.

4. Любовь Никитина (Россия) — 88,12…

8. Анастасия Прыткова (Россия) — 79,69…

14. Есения Пантюхова (Россия) — 74,10.