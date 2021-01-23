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    Лыжный акробат Буров одержал четвёртую победу подряд на этапах КМ

    Прочие Лыжи
    Россиянин Максим Буров одержал победу на московском этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика».

    Максим Буров
    Максим Буров

    Это четвёртая подряд победа Бурова в сезоне-2020/2021.

    Павел Кротов также вышел в суперфинал, но в итоге занял только шестое место.

    Фристайл. Этап Кубка мира. Лыжная акробатика. Москва

    Мужчины

    1. Максим Буров (Россия) — 126,24.
    2. Кристофер Лиллис (США) — 116,74.
    3. Ной Рот (Швейцария) — 103,54…
    6. Павел Кротов (Россия) — 81,86…
    8. Илья Буров (Россия) — 105,30…
    12. Станислав Никитин (Россия) — 114,16.

    В соревнованиях женщин первенствовала американка Винтер Винецки. Единственная россиянка в суперфинале Любовь Никитина стала четвёртой.

    Женщины

    1. Винтер Винецки (США) — 94,11.
    2. Лаура Пил (Австралия) — 92,72.
    3. Марион Тено (Канада) — 90,59.
    4. Любовь Никитина (Россия) — 88,12…
    8. Анастасия Прыткова (Россия) — 79,69…
    14. Есения Пантюхова (Россия) — 74,10.

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