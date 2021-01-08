Названа возможная дата следующего боя Александра Емельяненко

Александр Емельяненко
globallookpress.com
«Я перед Новым годом предложил ему выступить в апреле на запланированном в Санкт-Петербурге турнире Open FC 3 и возглавить кард.
На данный момент нет соперника, есть только приблизительная дата — 17 апреля. Пока Александр взял паузу.
Когда он подтвердит свою готовность выступить на нашем турнире, мы начнем обсуждать соперника и остальные вопросы, включая финансовые», — цитирует Гурьянова Sport24.
Напомним, что в своем последнем бою 24 июля 2020 года Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову.