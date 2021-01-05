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    Большунов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски», россияне заняли пять первых мест

    Прочие Лыжи
    Мужская индивидуальная гонка в рамках 4-го этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» закончилась триумфом российских спортсменов, занявших пять первых мест.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Победу в прошедшей в итальянском Тоблахе гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом одержал лидер сборной России Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 32 минуты и 49,6 секунды.

    Серебро завоевал Денис Спицов с отставанием в 8,3 секунду, а бронзу — Иван Якимушкин (+13,9).

    Четвертым в итоговом протоколе стал Алексей Червоткин (+19,2), а пятым — Артем Мальцев (+21,8).

    Россиянин Евгений Белов показал седьмой результат (+27,6), а Андрей Мельниченко занял восьмое место (+29,2).

    Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де ски»
    Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)

    1. Александр Большунов (Россия) — 32.49,6
    2. Денис Спицов (Россия) — отставание 8,3
    3. Иван Якимушкин (Россия) — 13,9
    4. Алексей Червоткин (Россия) — 19,2
    5. Артем Мальцев (Россия) — 21,8
    6. Морис Манифика (Франция) — 22,9
    7. Евгений Белов (Россия) — 27,6
    8. Андрей Мельниченко (Россия) — 29,2
    15. Александр Терентьев (Россия) — 52,5
    23. Илья Семиков (Россия) — 1.17,6
    51. Глеб Ретивых (Россия) — 2.41,9 0

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