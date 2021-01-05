Большунов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски», россияне заняли пять первых мест

Мужская индивидуальная гонка в рамках 4-го этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» закончилась триумфом российских спортсменов, занявших пять первых мест.

Победу в прошедшей в итальянском Тоблахе гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом одержал лидер сборной России Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 32 минуты и 49,6 секунды.

Серебро завоевал Денис Спицов с отставанием в 8,3 секунду, а бронзу — Иван Якимушкин (+13,9).

Четвертым в итоговом протоколе стал Алексей Червоткин (+19,2), а пятым — Артем Мальцев (+21,8).

Россиянин Евгений Белов показал седьмой результат (+27,6), а Андрей Мельниченко занял восьмое место (+29,2).

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де ски»

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.49,6

2. Денис Спицов (Россия) — отставание 8,3

3. Иван Якимушкин (Россия) — 13,9

4. Алексей Червоткин (Россия) — 19,2

5. Артем Мальцев (Россия) — 21,8

6. Морис Манифика (Франция) — 22,9

7. Евгений Белов (Россия) — 27,6

8. Андрей Мельниченко (Россия) — 29,2

15. Александр Терентьев (Россия) — 52,5

23. Илья Семиков (Россия) — 1.17,6

51. Глеб Ретивых (Россия) — 2.41,9 0