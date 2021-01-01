Большунов занял второе место в спринте на «Тур де Ски»

Александр Большунов
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Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино, которому Большунов уступил 0,57 секунды.
Третьим стал француз Ришар Жув с отставанием в 2,53 секунды от лидера.
Лыжные гонки
Тур де Ски. Валь Мюстаир, Швейцария
1-й этап. Мужчины. Спринт, свободный стиль
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.08,44
2. Александр Большунов (Россия) — 0,57
3. Ришар Жув (Франция) — 2,53
4. Глеб Ретивых (Россия) — 4,33
5. Артем Мальцев (Россия) — 4,83
6. Люка Шанава (Франция) — 28,28 0