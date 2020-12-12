Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби

Нидерландец проехал лучший круг за 1 минуту 35,246 секунды.
Второе место занял финн Вальттери Боттас, представляющий «Мерседес», третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмой результат.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,246
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,025
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,086
4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,251
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,325
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,569
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,717
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,800
9. Шарль Леклер («Феррари») — +0,819
10. Пьер Гасли («Альфа Таури»)— +0,996
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Рено») — 1.36,359
12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.36,406
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.36,631
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,248
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — без времени.
Не прошли во второй сегмент:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.37,555
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,863
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.38,045
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.38,173
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.38,443. 0