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    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации заключительного этапа сезона чемпионата Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    Нидерландец проехал лучший круг за 1 минуту 35,246 секунды.

    Второе место занял финн Вальттери Боттас, представляющий «Мерседес», третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.

    Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмой результат.

    Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,246
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,025
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,086
    4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,251
    5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,325
    6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,569
    7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,717
    8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,800
    9. Шарль Леклер («Феррари») — +0,819
    10. Пьер Гасли («Альфа Таури»)— +0,996

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Эстебан Окон («Рено») — 1.36,359
    12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.36,406
    13. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.36,631
    14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.38,248
    15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — без времени.

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.37,555
    17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,863
    18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.38,045
    19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.38,173
    20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.38,443. 0

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