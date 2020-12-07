Квят: Это был лучший уик-энд в году для меня

Российский пилот «Альфа Таури»подвел итоги выступления на 16 этапе сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Сахира, в котором он занял седьмое место.

«Для меня это был очень хороший уик-энд, и я надеялся на еще более лучший результат сегодня. Когда появилась машина безопасности, я подумал, что сейчас неподходящее время, но все же седьмое место — это неплохо.

Сегодня мы сделали все правильно как команда. Вчера у меня была отличная квалификация, сегодня я проехал очень хорошо. Я очень доволен своим выступлением. Это была хорошо проведенная гонка и лучший уикенд в году для меня», — сказал Квят, которого цитирует официальный сайт «Альфа Таури». 0