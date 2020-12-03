Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Шведкаодержала победу в спринтерской гонке, прошедшей в финском Контиолахти в рамках 2-го этапа Кубка мира по биатлону.

Шведская биатлонистка не допустила промахов на рубежах, выиграв второй спринт кряду в этом сезоне.

Серебро досталось француженке Анаис Шевалье, замкнула тройку призерок младшая сестра Анны Эберг — Эльвира.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 10-е место с одним промахом. На 13-м месте оказалась Ирина Казакевич с одним промахом.

Тамара Воронина — единственная из россиянок, чисто отработавшая на рубежах, но скорость не позволила ей подняться выше 27-го места.

5 декабря в Контиолахти пройдет женская эстафета, а 6 декабря — гонка преследования. 0