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    Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

    Прочие Биатлон
    Шведка Анна Эберг одержала победу в спринтерской гонке, прошедшей в финском Контиолахти в рамках 2-го этапа Кубка мира по биатлону.

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    Шведская биатлонистка не допустила промахов на рубежах, выиграв второй спринт кряду в этом сезоне.

    Серебро досталось француженке Анаис Шевалье, замкнула тройку призерок младшая сестра Анны Эберг — Эльвира.

    Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 10-е место с одним промахом. На 13-м месте оказалась Ирина Казакевич с одним промахом.

    Тамара Воронина — единственная из россиянок, чисто отработавшая на рубежах, но скорость не позволила ей подняться выше 27-го места.

    5 декабря в Контиолахти пройдет женская эстафета, а 6 декабря — гонка преследования. 0

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