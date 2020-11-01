Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Второе место занял партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас, третье — Даниэль Риккардо на «Рено».
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал четвертым.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +5,783
3. Даниэль Риккардо («Рено») — +14,320
4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +15,141
5. Шарль Леклер («Феррари») — +19,111
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +19,652
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +20,230
8. Ландо Норрис («Макларен») — +21,131
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +22,224
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +26,398
11. Николас Латифи («Уильямс») — +27,135
12. Ромен Грожан («Хаас») — +32,935
13. Себастьян Феттель («Феррари») — +28,453
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +29,163
15. Александер Албон («Ред Булл») — +57,284
16. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
19. Эстебан Окон («Рено») — не финишировал
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — не финишировал. 0