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    • Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи
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    Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме в Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи в рамках чемпионата Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Второе место занял партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас, третье — Даниэль Риккардо на «Рено».

    Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал четвертым.

    Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 круга
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +5,783
    3. Даниэль Риккардо («Рено») — +14,320
    4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +15,141
    5. Шарль Леклер («Феррари») — +19,111
    6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +19,652
    7. Карлос Сайнс («Макларен») — +20,230
    8. Ландо Норрис («Макларен») — +21,131
    9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +22,224
    10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +26,398
    11. Николас Латифи («Уильямс») — +27,135
    12. Ромен Грожан («Хаас») — +32,935
    13. Себастьян Феттель («Феррари») — +28,453
    14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +29,163
    15. Александер Албон («Ред Булл») — +57,284
    16. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал
    17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
    18. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
    19. Эстебан Окон («Рено») — не финишировал
    20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — не финишировал. 0

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