Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи

На автодроме в Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи в рамках чемпионата Формулы-1.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второе место занял партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас, третье — Даниэль Риккардо на «Рено».

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал четвертым.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +5,783

3. Даниэль Риккардо («Рено») — +14,320

4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +15,141

5. Шарль Леклер («Феррари») — +19,111

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +19,652

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +20,230

8. Ландо Норрис («Макларен») — +21,131

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +22,224

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +26,398

11. Николас Латифи («Уильямс») — +27,135

12. Ромен Грожан («Хаас») — +32,935

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +28,453

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +29,163

15. Александер Албон («Ред Булл») — +57,284

16. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал

19. Эстебан Окон («Рено») — не финишировал

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — не финишировал. 0