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    Нортуг заявил о серьезных проблемах с наркотиками

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    Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг признался, что ему нужна помощь, чтобы преодолеть наркотическую зависимость.

    Петтер Нортуг
    Петтер Нортуг

    Ранее у спортсмена дома нашли кокаин.

    «Я пригласил всех сюда, чтобы признаться в том, о чем мне очень трудно говорить. У меня очень серьезная проблема с употреблением психоактивных веществ: это алкоголь, наркотики и таблетки. Она связана с моей страстью к мощным вечерникам, на которых в последнее время я часто бывал.

    Я не воспринимал эту проблему всерьез, все отрицал и скрывал от окружающих меня людей. И это привело к очень серьезным последствиям.

    Я снова потерпел неудачу и хочу извиниться перед всеми, особенно перед семьей и друзьями. Эта проблема возникла после того, как я ушел из спорта в 2018-м.

    В погоне за адреналином и яркими переживаниями я много сделал такого, о чем сейчас сожалею. Но сейчас все пошло наперекосяк и мне нужна помощь», — приводит слова Нортуга NRK. 0

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