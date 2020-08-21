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    Квят: Здорово, что гонка в Сочи пройдет со зрителями

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рад, что Гран-при России в Сочи пройдет со зрителями.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    «Здорово, что гонка пройдет со зрителями на трибунах. Не сомневаюсь, что все меры санитарной безопасности будут продуманы до мелочей.

    Я очень рад, что мы увидим болельщиков, потому что мы уже давно не гонялись перед зрителями на трибунах.

    Ну и, конечно, выступление на домашнем Гран-при — это привилегия для любого гонщика», — приводит слова Квята RaceFans.

    Гран-при России пройдет 25–27 сентября. На данный момент гонка в Сочи является единственной в календаре сезона, проведение которой подтверждено со зрителями.

    В рамках гоночного уик-энда также состоятся гонки «Формулы-2», в которой выступают три российских гонщика: Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артем Маркелов. 0

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