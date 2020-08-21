Квят: Здорово, что гонка в Сочи пройдет со зрителями

Российский пилот «Альфа Таури»рад, что Гран-при России в Сочи пройдет со зрителями.

«Здорово, что гонка пройдет со зрителями на трибунах. Не сомневаюсь, что все меры санитарной безопасности будут продуманы до мелочей.

Я очень рад, что мы увидим болельщиков, потому что мы уже давно не гонялись перед зрителями на трибунах.

Ну и, конечно, выступление на домашнем Гран-при — это привилегия для любого гонщика», — приводит слова Квята RaceFans.

Гран-при России пройдет 25–27 сентября. На данный момент гонка в Сочи является единственной в календаре сезона, проведение которой подтверждено со зрителями.

В рамках гоночного уик-энда также состоятся гонки «Формулы-2», в которой выступают три российских гонщика: Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артем Маркелов. 0