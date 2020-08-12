Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова

Временный чемпион UFC в легком весеподелился ожиданиями от поединка с россиянином

«Я думаю, самая большая слабость Хабиба в том, что он считает себя безупречным. Если ему сказать об этом или обратить на это его внимание, то он хорошо объяснит, почему это не так, однако я считаю, что он окружает себя людьми, которые потакают его эго.

Я видел, как бойцы окружают себя людьми, которые их накачивают, а потом кидают. В конце концов, Хабиб дышит кислородом, его мозгу нужен кислород.

Если я смогу перекрыть ему доступ к кислороду на полсекунды, то он уснет», — цитирует Гэтжи MMAFighting.

Гэтжи и Нурмагомедов должны встретиться 24 октября. 0