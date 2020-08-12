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    Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова

    Прочие Единоборства
    Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

    Джастин Гэтжи
    Джастин Гэтжи

    «Я думаю, самая большая слабость Хабиба в том, что он считает себя безупречным. Если ему сказать об этом или обратить на это его внимание, то он хорошо объяснит, почему это не так, однако я считаю, что он окружает себя людьми, которые потакают его эго.

    Я видел, как бойцы окружают себя людьми, которые их накачивают, а потом кидают. В конце концов, Хабиб дышит кислородом, его мозгу нужен кислород.

    Если я смогу перекрыть ему доступ к кислороду на полсекунды, то он уснет», — цитирует Гэтжи MMAFighting.

    Гэтжи и Нурмагомедов должны встретиться 24 октября. 0

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