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    Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября

    Прочие Легкая атлетика
    Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что Евгений Юрченко будет исполнять обязанности президента организации до отчетно-выборной конференции, которая состоится 30 ноября.

    Евгений Юрченко
    Евгений Юрченко

    Ранее Юрченко заявил о своей отставке. Сообщается, что на конференции будет выбрано новое руководство федерации.

    «Мы сегодня назначили дату и место проведения отчетно-выборной конференции ВФЛА.

    В повестку помимо выборов руководства ВФЛА — президента, вице-президентов, членов президиума и контрольно-ревизионной комиссии (КРК) федерации внесены отчеты президиума и КРК и вопрос о назначении аудита федерации.

    Изменения в уставе ВФЛА, которые давно уже назрели, было принято вынести, обсудить и утвердить на следующей после отчетно-выборной конференции.

    Наша задача сейчас в сотрудничестве с Министерством спорта РФ завершить работу по оплате долга в WA.

    До дедлайна у нас остается всего несколько дней. Этот вопрос нам необходимо оперативно финализировать.

    Также в самое ближайшее время мы планируем сформировать попечительский совет ВФЛА.

    Необходимо наладить административно-хозяйственную деятельность федерации, которая в связи с финансовыми сложностями была практически приостановлена.

    Важно сейчас стабилизировать ситуацию и сделать все необходимое от нас до 30 ноября — выполнить текущие требования World Athletics, провести соревнования календаря, запустить работу по формированию попечительского совета и подготовить отчетно-выборную конференцию», — сказал Юрченко пресс-службе ВФЛА. 0

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