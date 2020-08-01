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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

    Российский гонщик Даниил Квят стал 14-м, но потеряет пять мест на старте гонки из-за замены коробки передач.

    Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.24,303
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,313
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022
    4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,124
    5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,479
    6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,536
    7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,662
    8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,706
    9. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,906
    10. Эстебан Окон («Рено») — +2,036

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.26,501
    12. Александер Албон («Ред Булл») — 1.26,545
    13. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — 1.26,566
    14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.26,744
    15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,092

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.27,158
    17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.27,164
    18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.27,366
    19. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,643
    20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.27,705. 0

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