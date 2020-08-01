Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
Российский гонщик Даниил Квят стал 14-м, но потеряет пять мест на старте гонки из-за замены коробки передач.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.24,303
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,313
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022
4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,124
5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,479
6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,536
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,662
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,706
9. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,906
10. Эстебан Окон («Рено») — +2,036
Не вышли в третий сегмент:
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.26,501
12. Александер Албон («Ред Булл») — 1.26,545
13. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — 1.26,566
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.26,744
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,092
Не вышли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.27,158
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.27,164
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.27,366
19. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,643
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.27,705. 0