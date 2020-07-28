«Гран-при Испании» под угрозой отмены из-за вспышки коронавируса

Проведение испанского этапа «Формулы-1» под угрозой из-за роста числа заражений коронавирусом в стране, сообщает ВВС.

«Гран-при Испании» должно пройти в Барселоне с 12 по 14 августа.

При этом, в стране зарегистрирована новая вспышка COVID-19, в том числе в Каталонии. С 21 июля в Испании заразились 18 564 человека.

По данным источника, «Формула-1» и FIA следят за ситуацией. Ранее власти страны разрешили проведение гонки без 14-дневного карантина для прибывших на соревнования.

Указано, что если ситуация будет ухудшаться и дальше, организаторы не будут рисковать здоровьем гонщиков и отменят соревнования. 0