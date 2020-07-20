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    Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби

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    Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Об этом рассказал глава UFC Дэйна Уайт.

    «Все самые большие бои и самые жесткие бои, которые у нас будут, пройдут здесь. Абу-Даби рассматривается как новая бойцовая столица мира. Раньше это был Лас-Вегас, сейчас определенно это не так.

    Кого мы увидим здесь в октябре? Нурмагомедов будет следующим», — приводит слова Уайта The National.

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