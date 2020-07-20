Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби

Чемпион UFC в легком весе россиянинпроведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби.

Об этом рассказал глава UFC Дэйна Уайт.

«Все самые большие бои и самые жесткие бои, которые у нас будут, пройдут здесь. Абу-Даби рассматривается как новая бойцовая столица мира. Раньше это был Лас-Вегас, сейчас определенно это не так.

Кого мы увидим здесь в октябре? Нурмагомедов будет следующим», — приводит слова Уайта The National.

Предполагается, что соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи, который 9 мая в Джексонвилле досрочно победил соотечественника Тони Фергюсона. 0