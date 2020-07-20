Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров отменена

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте сообщил об отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/21.

Серия не состоится из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки в связи с пандемией коронавируса.

Если по ходу сезона ситуация с коронавирусом в мире станет благоприятной, а кто-нибудь из стран-членов ISU захочет провести международное соревнование среди юниоров, то ISU рассмотрит этот вариант и, возможно, поддержит заявку финансово.

Совет ISU соберется 3 августа, чтобы обсудить проведение взрослой серии Гран-при и других соревнований сезона. 0