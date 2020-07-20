ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Короли невезения. «Спартак» подвели свои ошибки и плохое судейство
  • 13:01
    • Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится
  • 12:49
    • «Урал» объявил об отставке Парфенова
  • 12:21
    • КДК РФС рассмотрит нарушения в матче «Зенит» — «Спартак»
  • 12:09
    • Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
  • 09:41
    • Ковалев — главный тренер «Куньлуня»
    Все новости спорта

    Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров отменена

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте сообщил об отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/21.

    Камила Валиева
    Камила Валиева

    Серия не состоится из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки в связи с пандемией коронавируса.

    Если по ходу сезона ситуация с коронавирусом в мире станет благоприятной, а кто-нибудь из стран-членов ISU захочет провести международное соревнование среди юниоров, то ISU рассмотрит этот вариант и, возможно, поддержит заявку финансово.

    Совет ISU соберется 3 августа, чтобы обсудить проведение взрослой серии Гран-при и других соревнований сезона. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Лацио»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» и «Лацио» обменяются голами?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Морейренсе» сдержать «Порту»?
  • «Порту» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Волки» останутся на шестой позиции?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Тондела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон