Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров отменена

Камила Валиева
globallookpress.com
Серия не состоится из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки в связи с пандемией коронавируса.
Если по ходу сезона ситуация с коронавирусом в мире станет благоприятной, а кто-нибудь из стран-членов ISU захочет провести международное соревнование среди юниоров, то ISU рассмотрит этот вариант и, возможно, поддержит заявку финансово.
Совет ISU соберется 3 августа, чтобы обсудить проведение взрослой серии Гран-при и других соревнований сезона. 0