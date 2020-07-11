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    Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Штирии», Квят — 14-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации «Гран-при Штирии».

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Второе время у Макса Ферстаппена («Ред Булл»), третьим стал Карлос Сайнс («Макларен»).

    Пилоты «Феррари» снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель стартует с десятой позиции, Шарль Леклер — с одиннадцатой.

    Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») показал 14-е время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.

    Квалификация проходила в дождевых условиях, ее старт был отложен на 45 минут.

    «Формула-1». 2-й этап. Австрия
    «Гран-при Штирии». Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.19,273
    2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.20,489
    3. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.20,671
    4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.20,701
    5. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.20,922
    6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.20,925
    7. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.21,011
    8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.21,028
    9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.21,192
    10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.21,651
    11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.19,628
    12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19,636
    13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.19,645
    14. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.19,717
    15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.20,211
    16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.21,372
    17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.21,607
    18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.21,759
    19. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.21,831
    20. Ромен Грожан (Франция, Haas) 0

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