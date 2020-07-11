Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Штирии», Квят — 14-й

Пилот «Мерседеса»стал первым в квалификации «Гран-при Штирии».

Второе время у Макса Ферстаппена («Ред Булл»), третьим стал Карлос Сайнс («Макларен»).

Пилоты «Феррари» снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель стартует с десятой позиции, Шарль Леклер — с одиннадцатой.

Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») показал 14-е время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.

Квалификация проходила в дождевых условиях, ее старт был отложен на 45 минут.

«Формула-1». 2-й этап. Австрия

«Гран-при Штирии». Квалификация