Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Штирии», Квят — 14-й

Второе время у Макса Ферстаппена («Ред Булл»), третьим стал Карлос Сайнс («Макларен»).
Пилоты «Феррари» снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель стартует с десятой позиции, Шарль Леклер — с одиннадцатой.
Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») показал 14-е время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.
Квалификация проходила в дождевых условиях, ее старт был отложен на 45 минут.
«Формула-1». 2-й этап. Австрия
«Гран-при Штирии». Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.19,273
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.20,489
3. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.20,671
4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.20,701
5. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.20,922
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.20,925
7. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.21,011
8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.21,028
9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.21,192
10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.21,651
11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.19,628
12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19,636
13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.19,645
14.
15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.20,211
16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.21,372
17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.21,607
18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.21,759
19. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.21,831
20. Ромен Грожан (Франция, Haas) 0