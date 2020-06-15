Безуглов: Пока нет предпосылок, что деньги на выплату штрафа World Athletics будут найдены

Вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов сообщил, что у федерации нет денег на выплату штрафа World Athletics.

«Что касается выплаты в 5 миллионов, этот большой долг остался ВФЛА в наследство. Там, поверьте, не только эти 5 миллионов, но и другие суммы могут фигурировать.

Очень хочется ошибиться, но по моей информации пока нет никаких предпосылок, что деньги будут найдены.

Позиция World Athletics на данный момент абсолютно четкая: деньги — разговор, это касается и нейтральных статусов.

Президент федерации постоянно ведет поиск средств. Он ни на один день не прекращается. В этой ситуации все может решиться буквально за один день.

Как только будет понятно, успешен поиск или нет, президент об этом сообщит СМИ», — цитирует Безуглова Youtube-канала «Нелегкая атлетика».

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в Международную ассоциацию легкой атлетики (World Athletics) с просьбой дать отсрочку на выплату штраф.

«Такое письмо, по моей информации, отправлялось в World Athletics. Это грамотное письмо, где четко объяснялось, почему сейчас тяжело эту сумму заплатить.

Подробности, думаю, будут позже, об этом расскажет президент ВФЛА. Но такая попытка была. Результат мне неизвестен, потому что в настоящее время идет активная переписка с World Athletics», — сказал Безуглов.

World Athletics «создала процесс, облегчающий предоставление нейтрального статуса российским спортсменам, возвращающимся к соревнованиям», и готова реализовать его, как только будет выплачен штраф, крайний срок оплаты которого — 1 июля 2020 года.

Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут принимать участия в международных соревнованиях.

Напомним, что ВФЛА была оштрафована на десять миллионов долларов за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко.

World Athletics обязала выплатить пять миллионов из этой суммы, а вторая половина штрафа является условной. 0