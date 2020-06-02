Стал известен полный файткард турнира UFC 250

Аманда Нуньес
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В его главном событии встретятся обладательница титула в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
В соглавном поединке турнира встретятся экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.
Основной кард:
Аманда Нунес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.
Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бернс — Эван Данэм.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса турнир пройдет без зрителей. 0