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    Стал известен полный файткард турнира UFC 250

    Прочие Единоборства
    UFC на официальном сайте опубликовал файткард турнира, который состоится в ночь на 7 июня (мск) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

    Аманда Нуньес
    Аманда Нуньес

    В его главном событии встретятся обладательница титула в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.

    В соглавном поединке турнира встретятся экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.

    Основной кард:

    Аманда Нунес — Фелиция Спенсер;
    Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
    Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
    Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
    Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.

    Предварительный кард:

    Алекс Касерес — Чейс Хупер;
    Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
    Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
    Чарльз Бирд — Маки Питоло;
    Жуссиер Формига — Алекс Перес;
    Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
    Герберт Бернс — Эван Данэм.

    Напомним, что из-за пандемии коронавируса турнир пройдет без зрителей. 0

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