Боец из команды Хабиба подписал контракт с UFC

Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее он выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.
Позже Хабиб подтвердил эту информацию, выложив совместное фото с Уланбековым.
«После тяжелой обеденной тренировки, которую придумал Отец, а состояла она из бега в гору (высота над уровнем моря почти 2 км), потом были ускорения, потом качка на камнях, и дальше самостоятельная работа минут 30. А вечером у нас работа в парах (спарринги, борьба, отработки приемов).
На этой фотке 3 бойца UFC (да уже три). Если не ошибаюсь 2006 примерно год», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.
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После тяжелой обеденной тренировки, которую придумал Отец, а состояла она из бега в гору ( высота над уровнем моря почти 2 км ) потом были ускорения, потом качка на камнях, и дальше самостоятельная работа мин 30. А вечером у нас работа в парах ( спарринги, борьба, отработки приёмов ) — На этой фотке 3 бойца @ufc ( да уже три ) — Если не ошибаюсь 2006 примерно год.