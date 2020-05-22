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    Боец из команды Хабиба подписал контракт с UFC

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    Российский боец ММА Тагир Уланбеков подписал контракт с UFC, сообщает ТАСС.

    Тагир Уланбеков
    Тагир Уланбеков

    Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее он выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.

    Позже Хабиб подтвердил эту информацию, выложив совместное фото с Уланбековым.

    «После тяжелой обеденной тренировки, которую придумал Отец, а состояла она из бега в гору (высота над уровнем моря почти 2 км), потом были ускорения, потом качка на камнях, и дальше самостоятельная работа минут 30. А вечером у нас работа в парах (спарринги, борьба, отработки приемов).

    На этой фотке 3 бойца UFC (да уже три). Если не ошибаюсь 2006 примерно год», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

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