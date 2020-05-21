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    Губерниев рассказал о допинге в российском биатлоне

    Прочие Биатлон Допинг
    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, почему при Александре Тихонове россияне побеждали в биатлоне, а потом скатились в глубокую яму.

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев

    «Очень серьезно вырос уровень конкуренции. Зачастую в те годы мы побеждали нечестно и ели допинг. Еще с распадом СССР мы немного начали терять ниточку из тренерских кадров, образованных людей, спортивной медицины, восстановительной истории. Спортивный профессионализм стал меньше.

    Возвращаясь к теме допинга. Мы действительно им злоупотребляли, и в биатлоне — очень прилично. И начали это делать при Тихонове, что бы он сейчас ни плел. Хотя основные проблемы были при Прохорове.

    Сейчас наша команда выступает чистой, мы навязали допингу серьезную борьбу. Мы эту борьбу практически выиграли.

    Никакой государственной системы поддержки быть не могло. Я как человек, знающий ситуацию изнутри, прекрасно знаю, о чем говорю. Но злоупотребления были. Были демоны, а потом самоликвидировались», — сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Игра в тело». 0

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