Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC

Хабиб Нурмагомедов
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Вторую строчку занял обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс, а третью — Генри Сехудо, чемпион легчайшего дивизиона. Дополнили пятерку лучший тяжеловес Стипе Миочич и Даниэль Кормье.
Также в десятку лучших вошли Стипе Миочич, Даниэль Кормье, Исраель Адесанья, Камару Усман, Деметриус Джонсон, Александр Волкановски и Джастин Гейтжи.
31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Предыдущий поединок российского бойца состоялся 7 сентября, в котором он оказался сильнее американца Дастина Порье. 0