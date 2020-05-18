КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд выиграла при тишине родной ареныВозвращение Бундеслиги. Что мы узнали?
  • 12:15
    • «Спартак» выкупил трансфер Соболева
  • 13:34
    • В России надеются провести Гран-при Формулы-1 со зрителями
  • 12:56
    • Яшкин — самый ценный игрок сезона КХЛ
  • 10:30
    • СМИ: «Спартак» намерен приступить к тренировкам
  • 10:14
    • Форвард «Челси» арестован за нарушение карантина
    Все новости спорта

    В России надеются провести Гран-при Формулы-1 со зрителями

    Прочие Формула-1 АвтоспортКоронавирус в спорте
    Промоутер Гран-при России Алексей Титов убежден, что этап в Сочи в нынешнем сезоне может стать первым, проведенным со зрителями.

    Гран-при России
    Гран-при России

    Гонка в России запланирована на 27 сентября.

    «Думаю, у нашей гонки есть все шансы стать первой, проведенной со зрителями. Но нужно понимать, что ситуация с эпидемией довольно сложная, и пока рано говорить о том, как все будет выглядеть в конце сентября.

    Дата проведения Гран-при остается неизменной. Те версии календаря, которые муссируются в интернете — пока догадки, потому что у Формулы-1 есть четкое понимание лишь по поводу того, что гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля.

  • Источник: Стал известен предварительный календарь на сезон «Формулы-1»
  • Читайте по теме

    • Все, что касается других мероприятий, остается под вопросом», — приводит слова Титова Grandpx.news. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Байер»
  • 1.70
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Байер» у одного из аутсайдеров лиги?
  • «Вердер» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Как завершится матч лидеров в чемпионате Туркменистана?
  • «Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Копетдаг» и «Ашхабад» сыграют на «больше»?
  • «Копетдаг» — «Ашхабад». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    РПЛ возвращается 21 июня Футбол Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?Реакция спортивных СМИ на решение РФС о возобновлении чемпионата России Вчера в 02:350
  • 07:00
    • Чемпионат Испании возобновится 12 июня
  • 13:50
    • Салугин объяснил причины завершения карьеры в 31 год
  • 13:20
    • «Уфа» начала работы по замене газона на стадионе «Нефтяник»
    Ральф Рангник Футбол Рангник может возродить «Милан» ценой его идентичностиВыйдут ли «россонери» из затянувшегося кризиса? Вчера в 03:530
  • Экспресс дня

  • Что принесет встреча лидеров чемпионата Туркмении?
  • 3.30
    •
  • 13:07
    • Соболев счастлив присоединиться к «великой красно-белой семье»
  • 12:43
    • «Милан» заинтересован в защитнике ПСВ
  • 12:07
    • «Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ
    Фотогалерея Бундеслига вернулась. Вот как это былоМаски, интервью на расстоянии, протирание мячей, отсутствие зрителей и социальная дистанция на поле. Как футбол приспосабливается к коронавирусу — в фотогалерее 16/05/2020 в 22:49
  • 11:52
    • «Реал» может предложить Мальдини работу в клубе
  • 11:34
    • Медведев: В ближайшие время «Зенит» подпишет с Семаком новый контракт
  • 11:19
    • «Челси» установил ценник на Жоржиньо
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Копетдаг — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Энергетик Мары — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.35
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахал — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Курессааре — Калью
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Легион — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 19 мая
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пайде — Тулевик
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон