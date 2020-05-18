В России надеются провести Гран-при Формулы-1 со зрителями

Промоутер Гран-при Россииубежден, что этап в Сочи в нынешнем сезоне может стать первым, проведенным со зрителями.

Гонка в России запланирована на 27 сентября.

«Думаю, у нашей гонки есть все шансы стать первой, проведенной со зрителями. Но нужно понимать, что ситуация с эпидемией довольно сложная, и пока рано говорить о том, как все будет выглядеть в конце сентября.

Дата проведения Гран-при остается неизменной. Те версии календаря, которые муссируются в интернете — пока догадки, потому что у Формулы-1 есть четкое понимание лишь по поводу того, что гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля.

Все, что касается других мероприятий, остается под вопросом», — приводит слова Титова Grandpx.news. 0