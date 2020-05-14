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    Источник: Стал известен предварительный календарь на сезон «Формулы-1»

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    Стал известен предварительный календарь сезона-2020 в «Формуле-1», утверждает Autosport.

    «Формула-1»
    «Формула-1»

    В понедельник, 11 мая, был разослан предварительный календарь командам «Формулы-2» и «Формулы-3», этапы которых обычно проходят в одно время с «Гран-при» «Королевских гонок».

    Ориентировочно календарь может выглядеть следующим образом:

    4-5 июля — Австрия

    11-12 июля — Австрия

    25-26 июля — Великобритания

    1-2 августа — Великобритания

    8-9 августа — Германия/Испания

    22-23 августа — Венгрия

    29-30 августа — Бельгия

    5-6 сентября — Италия

    5-6 декабря — Бахрейн

    12-13 декабря — ОАЭ

    Кроме того, на данный момент намечены гонки в Азербайджане (19-20 сентября) и России (26-27 сентября), но пока речь идет только о «Формуле-2».

    Старт сезона «Формулы-1» был перенесен из-за коронавируса. Ожидается, что часть гонок, включая две в Великобритании, пройдут без зрителей. 0

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