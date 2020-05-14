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    Устюгов получил совет «перестать сопротивляться»

    Прочие Биатлон Допинг
    Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что он прошел исследование ДНК, которое выявило мутации в генах, определяющие естественно повышенный уровень гемоглобина.

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов

    «Да, действительно мы с юристами попросили специалистов провести полногеномное исследование у меня и у моих родителей.

    В 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование против меня по паспорту крови в связи с повышенным гемоглобином.

    Я предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови, после чего в июне 2018 года дело было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в допинге.

    Однако в январе 2020 года IBU вдруг заново открыл дело в отсутствие каких-либо новых фактов и доказательств. Ко всему прочему, дело передали в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS), в полном противоречии с конституцией IBU.

    Я не намерен об этом молчать, благодаря друзьям я буду бороться и защищаться в CAS. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно.

    Мне даже передали недавно, что они "советуют мне перестать сопротивляться, и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать". Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто.

    Но мне нечего скрывать. Я всю жизнь жил и живу с высоким гемоглобином. Все об этом в IBU знали.

    Чтобы защититься, я был вынужден провести полногеномное исследование. Оно выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина», — приводит слова Устюгова ТАСС. 0

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