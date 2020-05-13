Брызгалова вошла в тренерский штаб сборной России по керлингу

Чемпионка мира 2016 года по керлингуназначена на пост тренера сборной России по дабл-миксту, сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Брызгалова в 2016 году выиграла чемпионат мира по дабл-миксту в паре с Александром Крушельницким.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане дуэт завоевал бронзу, но впоследствии допинг-тест спортсмена, сданный им во время турнира, показал положительный результат на мельдоний. Россияне были лишены олимпийских наград.

Впоследствии Брызгалова выступала за женскую сборную России в составе команды Алины Ковалевой.

«На исполкоме ФКР было предложено, чтобы Василий Гудин остался старшим тренером команды, а вторым и третьим тренерами были назначены соответственно Владимир Собакин и Анастасия Брызгалова.

У Анастасии большой опыт международных соревнований и взаимодействия со спортсменами. С введением в штаб третьего тренера теперь есть возможность максимально обеспечивать тренировочный процесс, не обделяя вниманием никого из спортсменов.

Мы желаем тренерскому штабу удачи и надеемся, что все у них получится, и результаты команд будут нас радовать», — сказал Свищев РИА Новости.

В расширенный состав сборной России вошли Александр Еремин, Анастасия Москалева, Алексей Стукальский, Кира Езех, Анна Веневцева, Михаил Васьков, Дарья Морозова и Олег Красиков. 0