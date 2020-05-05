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    Франция отказалась от проведения ЧЕ по спортивной гимнастике

    Прочие Спортивная гимнастикаКоронавирус в спорте
    Французская федерация гимнастики отказалась от идеи проведения чемпионата Европы по спортивной гимнастике 2020 года в более поздние сроки, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза.

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    Турнир должен был пройти с 30 апреля по 3 мая в Париже, однако из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось отменить.

    Французская сторона заявила о невозможности провести турнир в будущем, поэтому на данный момент идет поиск новой страны-хозяйки турнира.

    О своей готовности принять соревнования осенью уже заявили в Азербайджане и Украине.

    По состоянию на 5 мая, количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции составляет 169 462, количество умерших — 25 201 человек. 0

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