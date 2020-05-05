Франция отказалась от проведения ЧЕ по спортивной гимнастике

Женская сборная России на ЧМ-2019 стала второй
globallookpress.com
Турнир должен был пройти с 30 апреля по 3 мая в Париже, однако из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось отменить.
Французская сторона заявила о невозможности провести турнир в будущем, поэтому на данный момент идет поиск новой страны-хозяйки турнира.
О своей готовности принять соревнования осенью уже заявили в Азербайджане и Украине.
По состоянию на 5 мая, количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции составляет 169 462, количество умерших — 25 201 человек. 0