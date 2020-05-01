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    Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдет без зрителей

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    Венгерский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет без зрителей, если не будет отменен, сообщает пресс-служба организации.

    Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдет без зрителей
    Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдет без зрителей

    Этап в Венгрии должен пройти с 31 июля по 2 августа. Однако из-за пандемии коронавируса руководство «Формулы-1» работает над изменениями в календаре сезона 2020 года.

    Правительство Венгрии выпустило постановление, согласно которому в стране до 15 августа запрещено проведение мероприятий с участием более 500 человек. Таким образом, гонка в Венгрии, если не будет перенесена на более поздний срок, пройдет при пустых трибунах.

    Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона в «Формуле-1» отложен. Ожидается, что первым этапом Гран-при в этом году станет этап в Австрии, намеченный на 5 июля. Там может пройти сразу две гонки. 0

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