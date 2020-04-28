Хабиб на себе почувствовал смертельную опасность коронавируса

Российский боецопубликовал обращение в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на пневмонию.

«Салам Аллейкум всем. В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем, кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации.

Однако наша халатность к советам и просьбам врачей, вкупе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет.

Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и может быть, своевременно проявленная нами осторожность, станет причиной спасения чьих-то жизней.

Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережет нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире», — написал Хабиб на своей странице в Instagram. 0