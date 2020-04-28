КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисПерезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
  • 17:43
    • Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
  • 22:11
    • ПСЖ готов проводить матчи за пределами Франции
  • 21:34
    • Правительство Испании разрешило футболистам тренироваться с 4 мая
  • 19:33
    • Прядкин назвал самую удобную дату для рестарта чемпионата России
  • 19:13
    • Лига 1 рассматривает три варианта распределения мест
    Все новости спорта

    Хабиб на себе почувствовал смертельную опасность коронавируса

    Прочие ЕдиноборстваКоронавирус в спорте
    Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал обращение в связи с пандемией коронавируса.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Ранее стало известно, что отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с подозрением на пневмонию.

    «Салам Аллейкум всем. В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем, кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации.

    Однако наша халатность к советам и просьбам врачей, вкупе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет.

    Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и может быть, своевременно проявленная нами осторожность, станет причиной спасения чьих-то жизней.

    Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережет нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире», — написал Хабиб на своей странице в Instagram. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гэйджи
  • 1.68
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • Экспресс дня 29 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти»: хозяева выйдут в финал?
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 21-27 апреляКуда переберется хавбек «Челси», удержит ли ПСЖ бомбардира, кому достанется нападающий «Монако» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:590
  • 17:56
    • У экс-игрока НБА от коронавируса умерли два близких родственника
  • 17:31
    • Защитник «Спартака» хотел бы выступать во Франции
  • 17:25
    • Головин против Чалова в PES 2020
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • 3.60
    •
  • 22:54
    • «Уотфорд» подписал полузащитника из Франции
  • 22:53
    • Нидерландский клуб уволил известного английского тренера
  • 22:35
    • Медведев ждет возобновления сезона сразу со зрителями
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Что делать «Арсеналу» с Обамеянгом?Контракт бомбардира скоро заканчивается, сможет ли клуб оставить игрока у себя? Вчера в 04:380
  • 15:50
    • В ФИФА предложили наказывать футболистов за плевки во время матчей
  • 16:23
    • Кравец продлил контракт с «Витязем»
  • 13:50
    • Ассоциация футбола Аргентины объявила о досрочном завершении чемпионата
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон