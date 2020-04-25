Федерация гандбола России досрочно завершила чемпионат страны

Вице-президент Федерации гандбола Россиипрокомментировал решение досрочно завершить чемпионат России из-за коронавируса.

Победителей сезона определили по положению команд в регулярном чемпионате.

Первое место у мужчин заняла подмосковная команда «Чеховские медведи», обладателем золотых медалей среди женских команд стал «Ростов-Дон».

«Мы рассматривали разные варианты, конечно, мы хотели закончить наши соревнования, только подведение итогов считаем, оно наиболее оптимально и правильно, когда сыграны все результаты.

Мы не понимали, какое решение будет принято по итогам исполкома Европейской федерации гандбола по поводу проведения соревнований национальных команд.

Как только получили полную информацию, а также от Международной федерации гандбола, что летом не будет проведены матчи сборных команд, так сразу приняли решение закончить свой чемпионат, чтобы иметь возможность с осени начать его розыгрыш заново», — сказал Поладенко в эфире программы «Все на Матч!».

По состоянию на 25 апреля в России инфицированы коронавирусом 74 588 человек, 681 человек скончался. 0