Польховский: Сегодня надо поднять общий уровень биатлонной сборной

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР)рассказал о задачах нового тренерского штаба российской команды.

«Что касается медалей, то, по моему опыту, планировать сложно. Нам сегодня надо поднять общий уровень команды.

Да, у нас сегодня есть лидер — Александр Логинов, который на сегодняшний момент может бороться за любую медаль на самых престижных соревнованиях, но дальше есть сложности.

Поэтому нам и всем спортсменам, включая Александра, нужно будет найти пути решения, как прибавить в мастерстве, чтобы они могли улучшить результаты максимально, насколько это возможно», — отметил Польховский в интервью ТАСС.

В завершившемся сезоне биатлонисты сборной России семь раз поднимались на пьедестал почета (1-2-4). На чемпионате мира в Антхольце команда завоевала две медали: золото и бронзу принес Александр Логинов. 0