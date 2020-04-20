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    Польховский: Сегодня надо поднять общий уровень биатлонной сборной

    Прочие Биатлон
    Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о задачах нового тренерского штаба российской команды.

    Валерий Польховский
    Валерий Польховский

    «Что касается медалей, то, по моему опыту, планировать сложно. Нам сегодня надо поднять общий уровень команды.

    Да, у нас сегодня есть лидер — Александр Логинов, который на сегодняшний момент может бороться за любую медаль на самых престижных соревнованиях, но дальше есть сложности.

    Поэтому нам и всем спортсменам, включая Александра, нужно будет найти пути решения, как прибавить в мастерстве, чтобы они могли улучшить результаты максимально, насколько это возможно», — отметил Польховский в интервью ТАСС.

    В завершившемся сезоне биатлонисты сборной России семь раз поднимались на пьедестал почета (1-2-4). На чемпионате мира в Антхольце команда завоевала две медали: золото и бронзу принес Александр Логинов. 0

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