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    Юсков: Хотелось бы достичь олимпийского золота

    Прочие КонькиКоронавирус в спорте Олимпизм
    Российский конькобежец Денис Юсков рассказал, как проводит дни в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а также поведал о главной цели в карьере.

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    «Нам повезло, у нас есть дача, мы успели сбежать, пока не объявили все эти меры. Сидеть дома нужно, надеюсь, что все отнесутся к этому ответственно, мы победим эту штуку и вернемся к обычной жизни.

    Развитие карьеры? Передо мной открыты все двери, от 1500 м я не могу уйти, я пробовал на 1000 метров бегать. В этом году пошли путем объемов через 5 километров.

    В следующем году буду тренироваться с сильнейшими спринтерами планеты, рекордсменами мира. Но пока не можем об этом говорить определенно, все заняты темой коронавируса.

    Какие цели перед собой ставлю? Хотелось бы достичь олимпийского золота, это одна из немногих наград, которая мне не покорилась, не знаю, получится или нет.

    Касаемо формы, то несложно себя поддерживать в форме, у меня есть велосипед, доска, я могу прыгать. В коньках разнообразная подготовка, так что мы не испытываем затруднений в этом плане.

    Что такое доска? Доска около 2 метров, с каждой стороны есть специальные упоры, от которой ты катаешься, имитируя движение на коньках», — сказал Юсков в эфире программы «Все на Матч!».

    По состоянию на 15 апреля в России зафиксировано 24 490 случаев заражения, 198 человек скончались. 0

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