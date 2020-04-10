Хабиб Нурмагомедов отреагировал на перенос UFC 249

Российский боец смешанного стиляопубликовал первый пост после того, как было официально объявлено об отмене турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

«Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займет Джастин Гейтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля.

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