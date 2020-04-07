Объявлен список боев турнира UFC 249

Тони Фергюсон
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Главным событием турнира станет бой американцев за временный пояс в легком весе Тони Фергюсона и Джастина Гейджи, который заменил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.
Вторым по значимости поединком турнира станет бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.
Представляем полный список боев турнира UFC 249:
Джастин Гейтжи — Тони Фергюсон;
Джессика Андраде и Роуз Намаюнас;
Грег Харди — Йорган Де Кастро;
Висенте Луке — Нико Прайс;
Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс;
Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну;
Юрая Холл — Жакаре Соуза;
Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес;
Марлон Вера — Рей Борг;
Майкл Джонсон — Хама Ворти;
Сиджара Юбэнкс — Сара Морас;
Райан Спанн — Сэм Алви. 0