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    Объявлен список боев турнира UFC 249

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    Стал известен список участников турнира UFC 249, который должен состоятся 18 апреля, сообщает пресс-служба соревнования.

    Тони Фергюсон
    Тони Фергюсон

    Главным событием турнира станет бой американцев за временный пояс в легком весе Тони Фергюсона и Джастина Гейджи, который заменил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

    Вторым по значимости поединком турнира станет бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.

  • СМИ: Гейджи станет соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова
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    • Представляем полный список боев турнира UFC 249:

    Джастин Гейтжи — Тони Фергюсон;

    Джессика Андраде и Роуз Намаюнас;

    Грег Харди — Йорган Де Кастро;

    Висенте Луке — Нико Прайс;

    Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс;

    Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну;

    Юрая Холл — Жакаре Соуза;

    Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес;

    Марлон Вера — Рей Борг;

    Майкл Джонсон — Хама Ворти;

    Сиджара Юбэнкс — Сара Морас;

    Райан Спанн — Сэм Алви. 0

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