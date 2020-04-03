Нурмагомедов: Я — один из величайших бойцов в истории

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что несмотря на пятую неудачу в попытках организовать бой с Тони Фергюсоном, он хочет встретиться с американцем.

«Убеждён, что мы когда-нибудь встретимся с Тони Фергюсоном. Действительно этого хочу. Это поединок моей мечты.

Хочу показать людям, что я на другом уровне. Моя борьба, моя работа в стойке, мой тайминг, боевой дух и бойцовский IQ. Во всём этом я на уровень выше.

На сегодняшний день я лучший легковес мира. Меня никто не побеждал и я неоспоримый чемпион. Знаю, что моим соперникам не нравится такое слышать.

Но я непобеждённый чемпион и являюсь одним из величайших бойцов в истории. Не хочу называть себя самым великим.

Я никогда не проигрывал, но при этом люди хотят мне что-то сказать? Знаю, с чем это связано. Они не добились того же, что и я. Когда вернусь в октагон, мои соперники всегда будут на втором месте», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting. 0