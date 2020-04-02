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    На спортивной базе в Новогорске коронавирусом заразились гимнаст и тренер

    Прочие Коронавирус в спорте Спортивная гимнастика
    На спортивной базе «Новогорск» зафиксированы два случая заражения коронавирусом — у одного из спортсменов и тренера.

    Учебно-тренировочный центр в Новогорске
    Учебно-тренировочный центр в Новогорске

    Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

    «Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате "Озеро Круглое", они не сдавали анализы. К счастью мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта.

    Нам предлагали оставить базу, но я сказала, что ни за что в жизни, пока карантин не пройдет, дети будут жить на закрытой территории. Другие тренеры приняли другое решение, и мы теперь находимся на базе, на закрытой территории, у нас тут около 40 человек. Это безобразие, что спортсменов вселили без анализов», — цитирует Винер-Усманову «РБК-Спорт».

    «Сделали тестирование у всех спортсменов, у одного обнаружили коронавирус. Все те, кто контактировали, а это представители синхронного катания и спортивной гимнастики, разъехались по домам. Художественная гимнастика полностью изолирована, они находятся на полном карантине вместе с обслугой, их обеспечили питанием на 5 дней, — сказал "Спорт-Экспрессу" директор центра "Новогорск" Николай Доморацкий

    "Пришедший вирус — извне, все нормы соблюдались. Скорее всего, человек подцепил его еще до въезда на базу. Причем со здоровьем все нормально, кашля нет, температуры тоже, с обонянием все хорошо. Но анализ показал коронавирус", — добавил директор базы.

    Отметим, что ранее Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, занимается в общей сложности 122 спортсмена. 0

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