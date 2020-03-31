Федерация регби США объявила о банкротстве из-за коронавируса
globallookpress.com
Федерация подала заявление о банкротстве по статье, позволяющей реорганизовать и реструктурировать задолженность.
Как говорится в заявлении организации, ее финансовые проблемы были усилены влиянием пандемии коронавируса на регби. Федерация заявила, что приостановка соревнований привела к значительной потере доходов от членских взносов, спонсорства и дополнительных источников.
Международный совет регби окажет американской федерации свою помощь. 0