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    Федерация регби США объявила о банкротстве из-за коронавируса

    Прочие регбиКоронавирус в спорте
    Федерация регби США объявила о своем банкротстве из-за последствий пандемии коронавируса, сообщает AFP.

    Федерация регби США объявила о банкротстве из-за коронавируса
    Федерация регби США объявила о банкротстве из-за коронавируса

    Федерация подала заявление о банкротстве по статье, позволяющей реорганизовать и реструктурировать задолженность.

    Как говорится в заявлении организации, ее финансовые проблемы были усилены влиянием пандемии коронавируса на регби. Федерация заявила, что приостановка соревнований привела к значительной потере доходов от членских взносов, спонсорства и дополнительных источников.

    Международный совет регби окажет американской федерации свою помощь. 0

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