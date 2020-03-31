СБР отменил апрельские сборы из-за коронавируса

Союз биатлонистов России (СБР) отменил апрельские сборы команды, при этом рассматривался вариант с их проведением в Новогорске.

«Апрельских сборов, наверное, не будет, потому что все базы закрыты. Все, что необходимо для полноценной работы любой федерации, сейчас недоступно.

Только у себя дома могут сами работать, бегать, — это самоподготовка. Все основывается на самосознании и самодисциплине.

Надеемся, что с мая уже сможем предоставить что-то членам сборной команды для совместной работы. Пока сложно сказать, когда это будет, мы бы и сейчас провели сбор, но так как нет возможности, спортсмены находятся дома», — цитирует президента СБР Владимира Драчева ТАСС. 0