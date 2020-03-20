Итальянский легкоатлет рассказал о симптомах заражения коронавирусом

В начале текущей недели спортсмен был заражён коронавирусом.
«К счастью, меня вовремя отправили в отделение неотложной помощи, где позже обнаружили пневмонию, а также положительный результат на коронавирус.
Все было на начальном этапе, и мы все уверены, что в скором времени я смогу выбраться отсюда.
Учитывая, что симптомы субъективны и варьируются от человека к человеку, все началось с банальной лихорадки с температурой в 37,5 градусов и небольшого кашля.
Кашель становился все более интенсивным, пока не стал длиться 5-10 минут подряд. Во время одного из этих кашлей я обнаружил, что плевал кровью, и в этот момент меня отправили в отделение неотложной помощи.
Врачи решили дать мне терапию, которая также широко использовалась в больницах в Ухани. Это комбинация лекарств, используемых для лечения артрита и ВИЧ-инфицированных пациентов.
Среди побочных эффектов, о которых они сообщают, дизентерия, возникшая в первый день. Уже со второго дня мне стало намного лучше», — цитирует Меллони Aipsmedia. 0