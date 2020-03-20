КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сидней»Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболу
  • 21:11
    • Нападающий «Ювентуса» сбежал из карантина в Аргентину
  • 22:16
    • Агент: Думбия заинтересован в возвращении в Россию
  • 21:29
    • Йовича обвинили в нарушении карантина
  • 21:19
    • Семак: Решение передвинуть Евро-2020 — правильное
  • 20:54
    • До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону
    Все новости спорта

    Итальянский легкоатлет рассказал о симптомах заражения коронавирусом

    Прочие Коронавирус в спорте Легкая атлетика
    Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал, при каких обстоятельствах был госпитализирован в одну из больниц Милана.

    Эдоардо Меллони
    Эдоардо Меллони

    В начале текущей недели спортсмен был заражён коронавирусом.

    «К счастью, меня вовремя отправили в отделение неотложной помощи, где позже обнаружили пневмонию, а также положительный результат на коронавирус.

    Все было на начальном этапе, и мы все уверены, что в скором времени я смогу выбраться отсюда.

    Учитывая, что симптомы субъективны и варьируются от человека к человеку, все началось с банальной лихорадки с температурой в 37,5 градусов и небольшого кашля.

    Кашель становился все более интенсивным, пока не стал длиться 5-10 минут подряд. Во время одного из этих кашлей я обнаружил, что плевал кровью, и в этот момент меня отправили в отделение неотложной помощи.

    Врачи решили дать мне терапию, которая также широко использовалась в больницах в Ухани. Это комбинация лекарств, используемых для лечения артрита и ВИЧ-инфицированных пациентов.

    Среди побочных эффектов, о которых они сообщают, дизентерия, возникшая в первый день. Уже со второго дня мне стало намного лучше», — цитирует Меллони Aipsmedia. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями Родченкова
  • 05/03/2020 в 03:57
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Минск — «Рух» Брест
  • 1.86
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как примет команда Гуренко дебютантов белорусской «вышки»?
  • «Динамо» Минск — «Рух» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Отомстит ли «Витебск» «Городее» за прошлогоднее поражение?
  • «Витебск» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сократит ли «Ньюкасл Джетс» отставание от зоны плей-офф?
  • «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 19 мартаОтменять почти уже нечего, и мир спорта перешел к построению робких планов на будущее. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:560
  • 00:39
    • Клубы Серии А не согласны играть еврокубковые матчи на выходных
  • 00:09
    • Ракитич хочет уйти в «Севилью» по окончанию сезона
  • 23:37
    • Ари: Бразильские СМИ меня неправильно поняли
    Мохаммед Салах Футбол От Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов ЕвропыДесятка самых дорогостоящих команд Европы, а также их наиболее ценные активы 18/03/2020 в 15:000
  • Экспресс дня

  • «Динамо» Брест начнет защиту титула с победы?
  • 2.85
    •
  • 01:45
    • В «Филадельфии» выявилен коронавирус у трех человек
  • 01:32
    • Итальянский легкоатлет рассказал о симптомах заражения коронавирусом
  • 01:21
    • Павлюченкова: Это печально, но в текущей ситуации лучше сделать паузу
    Роберто Фирмино Футбол Путь Роберто Фирмино: от скромного бродяги до звезды «Энфилда»В Бразилии недооценивают форварда «Ливерпуля», но в своем родном городе он — герой 18/03/2020 в 14:200
  • 22:29
    • Сезон Серии А возобновят в начале мая и закончат в середине июля
  • 21:39
    • Ари: Российские власти не раскрывают реальную статистику заболеваний коронавирусом
  • 16:47
    • Футболисты «Зенита» прошли тест на коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.54
  • Прогноз на матч Централ Кост Маринерс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 09:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Брисбен Роар — Ньюкасл Джетс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Витебск — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон